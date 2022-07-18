Более 40 слушателей подмосковной «Школы фермера» успешно защитили свои проекты

Слушатели подмосковной «Школы фермера» защитили свои проекты по направлениям «Агротуризм» и «Зоотехния». Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Защиты проводили 12 и 13 июля. В конкурсную комиссию, которая оценивала работы слушателей школы, входили сотрудники отдела поддержки предпринимательских инициатив Центра компетенций Подмосковья в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

«Сотрудники Центра компетенций министерства сельского хозяйства Подмосковья принимали активное участие в образовательном процессе „Школы фермера“: читали лекции по темам предоставления грантов, развитию крестьянско-фермерских хозяйств, правовом регулировании предоставления земли фермерам и так далее. Для региона эта образовательная площадка является важным вектором развития фермерства и грамотного ведения бизнеса», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Занятия в школе длились с мая по июль, слушателями этой смены стали 43 человека. Согласно правилам проекта, выпускники «Школы Фермера» смогут после открытия своего дела участвовать в конкурсе «Агростартап», оформить льготный кредит для развития бизнеса и получить поддержку от государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что кредитные каникулы и льготные кредиты предоставили уже 40% малого и среднего бизнеса Подмосковья с начала года.