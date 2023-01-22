Подмосковье 22 января 2023, 02:38 Более 40 сказок про бельчонка Гвидошу прислали на конкурс музея-усадьбы «Остафьево» ГАУ АИС «Подмосковье»

Читать 360tv в

В музее-усадьбе «Остафьево-Русский Парнас» 31 января подведут итоги литературно-художественного онлайн-конкурса «Снежная сказка». Участники прислали более 40 работ со сказками про бельчонка Гвидошу. Об этом сообщила пресс-секретарь музея-усадьбы Наталья Палюхевич.

Конкурс «Снежная сказка» на лучшую зимнюю сказку с иллюстрациями организовали для учеников школ и дошкольных образовательных площадок. Все работы участников выложат на сайте музея, а победителя объявят 31 января.

Реклама

«Всеобщий любимец бельчонок Гвидоша недавно стал главным хвостатым музейным хранителем России. Поэтому мы решили предложить детям придумать про него сказку. Нам уже прислали более 40 работ на конкурс. Дети не только сочиняют, но и сами оформляют работы. Например, семилетний Руслан прислал сказку в стихах и сделал рисунки. Не зря мы называемся „Русский Парнас“ — это настоящее место вдохновения для будущих поэтов», — отметила Палюхевич.

Реклама

ГАУ АИС «Подмосковье»

В Остафьевском парке живет бельчонок Гвидоша, имя которому выбирали посетители музея-усадьбы. В сентябре 2022 года ему решили сделать домик. Для этого объявили всероссийский конкурс, на который присылали макеты со всей России. В конкурсе участвовало около 90 работ.

Победил мальчик из Подольска. По его макету изготовили домик для бельчонка Гвидоши. Площадь сооружения составляет 0, 33 квадратных метра. Так у бельчонка появилась своя жилплощадь в Москве. Чтобы детям было интересно, для Гвидоши в кафе предлагают даже угощение в пакетиках.

У Гвидоши есть свой Telegram-канал, где можно посмотреть видео с его участием, выиграть абонементы в музей-усадьбу Остафьево и узнать о его друзьях — животных и птицах, обитающих в заповеднике музея-усадьбы.

ГАУ АИС «Подмосковье»

В заповеднике живут дятлы, белки, зайцы, лисы, вороны, ласки, хорьки, ежики, бобры. Есть даже семейство серых цапель из Красной книги Москвы, которое улетает на зимовку в теплые страны. Серые цапли считаются исчезнувшим видом. При этом на территории усадьбы гнездятся более шести лет и прилетают на Остафьевский пруд поохотиться.

В 2022 году сотрудники парка заметили выпавшего из гнезда совенка. Днем совы очень плохо видят, поэтому мама не могла его защитить от нападавших ворон. Сотрудники взяли птенца и посадили повыше на ветку. Через некоторое время проверили, оказалось, с приходом сумерек он улетел. Позже приезжали фотографы и запечатлели сову с совенком, которого спасли люди.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».