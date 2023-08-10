Подмосковье 10 августа 2023, 11:11 Более 40 самозанятых из Подмосковья прошли бесплатный курс шитья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковный центр «Мой бизнес» открыл серию бесплатных спецкурсов для самозанятых. Первым стала «Академия шитья», которую прошли более 40 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, курс посвящен модным трендам, созданию собственной коллекции одежды и подготовки к показам. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Занятия прошли в очном формате. Для участников провели мастер-классы и тренинги от российского дизайнера и основателя своего бренда Игоря Чапурина, а также ведущего фэшн-эксперта, журналиста Антона Копылова.

В серию бесплатных курсов войдут обучение фотографии, макияжу и парикмахерскому искусству, флористике и многому другому. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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