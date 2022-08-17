Более 40 раз вызвали бесплатное такси для ветеранов в Подмосковье с начала года

Программа бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны действует до конца 2022 года на территории Подмосковья. С начала года в контакт-центры МФЦ Московской области поступило порядка 1,4 миллиона звонков.

«Как правило, жители региона интересуются услугами, созданием учетной записи на регпортале, проверкой статуса заявления. В преддверии Дня Победы в регионе начала действовать программа бесплатных поездок для ветеранов. С момента старта программой интересовались около 2 тысяч раз. Операторы контакт-центров МФЦ оформили более 40 вызовов бесплатного такси для ветеранов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом вызова бесплатного такси, необходимо позвонить по номеру горячей линии Московской области 122. В голосовом меню выбрать 5 и дождаться ответа оператора. Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. При разговоре с оператором необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, его год рождения, а затем указать адрес подачи машины и конечную точку маршрута.

Сервис предназначен для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в Подмосковье. Бесплатные поездки на такси можно совершать по Московской области и Москве. Цель поездки может быть любой: посещение госучреждений и медицинских организаций, поездка на дачу или в гости и так далее. Лимит на человека составляет 3 тысячи рублей до конца года.