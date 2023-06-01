01 июня 2023, 13:13
Более 40 рабочих мест появится на новом производстве упаковок в Подольске
Компания «Полипак» получила земельный участок в Подольске под строительство производства упаковки для пищевых и промышленных товаров. На новом объекте появится более 40 рабочих.
Организация получила землю по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
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«Компания „Полипак“ инвестирует в запуск производства упаковочной продукции 300 миллионов рублей <…> Серийное производство планируется запустить в 2025 году», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Производственный цех площадью 12 тысяч квадратных метров построят на участке более 2,4 гектара.
«Новый участок находится на расстоянии 700 метров от действующего производственного комплекса компании „Полипак“», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Компания обеспечит импортозамещение на рынке бытовых упаковочных материалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла господдержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
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