Подмосковье 01 июня 2023, 13:13 Более 40 рабочих мест появится на новом производстве упаковок в Подольске Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Полипак» получила земельный участок в Подольске под строительство производства упаковки для пищевых и промышленных товаров. На новом объекте появится более 40 рабочих.

Организация получила землю по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».

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«Компания „Полипак“ инвестирует в запуск производства упаковочной продукции 300 миллионов рублей <…> Серийное производство планируется запустить в 2025 году», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Производственный цех площадью 12 тысяч квадратных метров построят на участке более 2,4 гектара.

«Новый участок находится на расстоянии 700 метров от действующего производственного комплекса компании „Полипак“», — заявила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Компания обеспечит импортозамещение на рынке бытовых упаковочных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла господдержка.

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