Более 40 проверок провели инспекторы Подмосковья на строящихся объектах инфраструктуры в июне

В июне сотрудники подведомственной региональному МинЖКХ организации выполнили 42 выезда для осуществления строительного контроля инфраструктурных объектов Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты ГБУ Подмосковья «УТНКР» осуществляют регулярные выезды для проведения строительного контроля на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках госзадания Министерства ЖКХ в городские округа Долгопрудный, Сергиев Посад, Богородский и другие.

Специалисты проверили ход капитального ремонта на котельной в Долгопрудном, строительство водопроводных сетей в поселке Новоклемово в Серебряных Прудах, реконструкцию городского канализационного коллектора в Сергиевом Посаде и другие объекты.

«Эксперты этого учреждения осуществляют строительный контроль всех объектов капитального ремонта, в финансировании которых принимает участие областной бюджет, в том числе проверки капитального ремонта многоквартирных домов, подъездов, строительство и реконструкция водозаборных узлов, очистных сооружений, котельных и тепловых сетей, а также ремонт больниц, поликлиник роддомов, техникумов, школ и детских садов, объектов спортивной и социальной направленности», — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

ГБУ«УТНКР» действует в Московской области с 2016 года и в обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ.

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