Подмосковье 30 мая 2023, 17:17 Более 40 постановок покажут на фестивале-конкурсе «За гранью софитов» в Красногорске Территория «Город А»

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В Красногорске пройдет фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов» с 1 по 3 июня. В рамках мероприятия зрителям покажут 44 театральных представления, сообщили в минкультуры Московской области.

В этом году фестиваль объединится с Территорией креативных творцов и предпринимателей «Город А». На сцене выступят молодежные театры из Подмосковья, Ивановской, Владимирской, Херсонской, Кировской, Липецкой, Ростовской, Ленинградской областей, Донецкой Народной Республики, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы.

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Праздник начнется 1 июня в 19:00 во Дворце культуры «Подмосковье». Театр из Макеевки представит постановку «Случайный человек» по мотивам пьесы Екатерины Гуземы «Вся правда о моем отце».

Уже 3 июня в городском парке «Сказочный» объединятся площадки для молодых предпринимателей из творческой отрасли. Гости мероприятия увидят выставку робототехники, познакомиться с робособакой, посетить инженерные мастер-классы, отправиться в виртуальное путешествие по миру на автомобиле. Также зрители смогут прикоснуться к настоящей ракете «Сталкер» компании SR Data.

В этот же день любители моды смогут насладиться Fashion-шоу молодых дизайнеров. В арт-центре «Фабрика мастеров Подмосковья» можно будет познакомиться с более чем 300 экспонатами — от живописи до современных IT-разработок региона.

Участники фестиваля присоединятся к проекту «Общая сцена». Во время акции желающие смогут собрать деньги на костюмы, реквизит, бутафорию и оборудование для российских театров. Фестиваль завершит концерт с участием известных артистов.

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