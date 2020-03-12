Более 40% подмосковных дорог очистили после зимы

Дорожные службы Подмосковья приступили к уборке автодорог после зимы в связи с наступлением положительных температур. В приоритетном порядке идет очистка проезжей части от грязи и реагентов на региональных вылетных дорогах. Поручение привести дорожную сеть в порядок после зимнего периода дал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

«Дорожные службы уже приступили к уборке вылетных региональных дорог после зимы. Ежедневно в работах по содержанию задействованы свыше 700 рабочих и 400 единиц техники, — сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. — На сегодняшний день очищено свыше 40% от общей протяженности региональной дорожной сети».

Завершить переход всех дорожных служб и техники на весенне-летнее содержание необходимо к началу апреля, а привести в порядок дороги региона — к концу следующего месяца, добавил Тресков.

Дорожные службы в рамках весенне-летнего содержания выполняют ямочный ремонт, очистку проезжей части и тротуаров, мойку автопавильонов и дорожных знаков, уборку мусора и смета с дорог, очистку и восстановление барьерных и перильных ограждений, светофорных объектов и опор освещения.

В связи с неустойчивой погодой и прогнозируемым похолоданием на территории Подмосковья в выходные дни дорожные службы работают по погодным условиям. Более 1 тысячи единиц спецтехники ежедневно готовы к обработке дорог противогололедными материалами.