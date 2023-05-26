Подмосковье 26 мая 2023, 22:00 Более 40 подъездов отремонтировали в Одинцове по губернаторской программе Unsplash

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По программе «Мой подъезд» в городском округе Одинцово провели ремонт в 42 подъездах. Всего в этом году планируют привести в порядок 250 площадок в жилых домах муниципалитета. При каждой реконструкции будут учитывать мнение жителей.

«Программа „Мой подъезд“ стала в буквальном смысле народной. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. При этом жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда. Также им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ», — отметил заместитель главы администрации городского округа Михаил Коротаев.

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В доме № 5 по улице Маршала Неделина работы продолжаются. Объект построили в 1977 году, с момента сдачи в нем ни разу не проводился комплексный ремонт. Рабочие покрасили потолки, заменили светильники и напольное покрытие.Также специалисты позаботились и о безопасности, все электропровода убраны в короба. Кроме того, в подъезде установили новые почтовые ящики.

По словам председателя совета дома Олеси Кронды, работы начались этой весной, их проводит местная управляющая компания. Рабочие уже отремонтировали козырек у подъезда и заштукатурили все протечки. Ремонт проводится быстро и качественно, нежный персиковый цвет стен горожане выбрали самостоятельно.

«По нашей просьбе также дополнительно поменяют пандус и поручни у подъезда. Я постоянно на связи со старшим инженером, серьезных замечаний у нас не возникало, а мелкие недоделки оперативно устраняются. Одним словом, ремонт делают на совесть. И мы этому очень рады», — добавила жительница.

Всего рамках реализации программы «Мой подъезд» в Подмосковье отремонтируют около 6 тысяч подъездов. Особенностью проекта является непосредственное участие местных жителей в оценке работ.

«Основная цель программы — сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания. Приемка каждого подъезда идет только с подписью управдома, жителей. Очень важен диалог с жителями. Мы должны обязательно прислушиваться к их мнению», — заявил губернатор Московской областиАндрей Воробьев.

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