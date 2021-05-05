Более 40 подмосковных перевозчиков строительного мусора уже внесли в реестр добросовестных компаний

В Московской области создали реестр добросовестных перевозчиков строительных отходов. В нем уже 42 компании. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Министерство ЖКХ Московской области обновило реестр добросовестных перевозчиков строительного мусора. В список входят подрядчики, которые имеют необходимую лицензию. У каждого должно быть заключено соглашение, предусматривающее транспортировку строительных отходов на специализированные площадки и комплексы по переработке отходов.

Всего на территории Московской области среди добросовестных оказались 42 перевозчика.

Ознакомиться со списком можно на сайте Министерства ЖКХ. Глава ведомства Антон Велиховский отметил, что реестр будут расширять и дальше.

У всех мусоровозов обязательно есть спутниковая навигация ГЛОНАСС. Это позволяет надзорным органам контролировать процесс перевозки и минимизировать образование нелегальных свалок.

В ведомстве напомнили, что строительный мусор нельзя выбрасывать на придомовые контейнерные площадки и в баки для бытовых отходов. К строительному мусору относят остатки сырья, материалов, изделий и иных продуктов, образующихся при ремонте квартир, домов, а также реконструкции и сносе зданий объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.