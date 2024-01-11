Подмосковье 11 января 2024, 11:00 Более 40 обращений по отоплению отработали в поселке Селятино с начала января Лилия Закирова

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Проверку температуры воздуха в квартирах провели в селе Селятино под Наро-Фоминском. За новогодние каникулы здесь отработали все 43 поступившие от жителей жалобы.

«Первые дни нового года мы с мужем постоянно ходили дома в двух кофтах, было холодно, кое-как топили. Но потом все наладили, уже с 8 января жара в квартире. Сегодня даже окно приоткрыла ночью», — говорит пенсионерка Наталья Агапитова. В ее квартире +26 градусов.

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В однокомнатной квартире Нины Шутенко тоже тепло, на высоте полутора метров электронный датчик показывает +21 градус. Батареи стали горячими 8 и 9 января, а несколько дней до этого спать ложились в одежде, с включенным обогревателем.

Лилия Закирова

В доме № 49 у жителей тоже были жалобы на отопление в квартирах. Анна Гуляева встретила проверяющих и сразу повела к батареям — горячие.

«Было холодно в конце года и в первые числа января. Мороз, на окне лед. Я обратилась в администрацию, перечислила проблемы во всех квартирах, дала номера. Уже через 15 минут мне человек ответил, и пошло решение вопроса. В течение нескольких дней развоздушили систему, в квартирах стало тепло», — говорит Анна.

Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова Лилия Закирова

«Перед новым годом действительно была аварийная остановка котельной. Быстро организовали с управляющей компанией мероприятия по устранению проблем», — рассказал начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев.

10 января в Новых Химках запустили котельную, обеспечивающую теплом десятки домов и социальных объектов. Ее работу временно приостанавливали из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе. На месте побывал губернатор Андрей Воробьев.

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