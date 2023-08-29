Более 40 объектов социального назначения построили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:37 Более 40 объектов социального назначения построили в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Московской области построили 44 объекта социального назначения. Это 20 школ, 16 детских садов и девять учреждений здравоохранения.

Школы построили в 14 округах региона. Самым крупным стало общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 2,2 тысячи ребят. Речь идет о школе в одинцовском ЖК «Гусарская баллада». Еще один образовательный центр на 1,5 тысячи детей возвели в поселке Ильинское Красногорского округа.

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Больше всего детсадов построили в Ленинском округе и Люберцах — в округах появилось по три дошкольных учреждений.

Жителям Московской области напоминают, что с сентября о строительстве социальных объектов в регионе можно будет узнать с помощью голосового помощника Алисы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье достроит 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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