Подмосковье 24 мая 2023, 12:15 Более 40 новых врачей трудоустроились в Балашихе с начала года

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Работа по трудоустройству врачей ведется в Балашихе. С начала года 44 новых врача начали работать в областной больнице округа.

«В нашем округе действуют различные меры поддержки медиков. Так, с этого года при поступлении на работу специалистам первичного звена и узкопрофильникам гарантирована единовременная выплата около 200 тысяч рублей», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Кроме того, более 300 медиков каждый месяц получают компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Подать заявку на получение этой выплаты можно на региональном портале госуслуг, ее рассмотрят в течение 10 дней.

Также работают и другие программы социальной поддержки для медиков. Например, предоставление земельных участков, социальная ипотека, «Приведи друга» и «Земский доктор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион показывает положительную динамику в трудоустройстве врачей.

«Приятно, что работают наши программы по привлечению врачей. Поиск, который мы осуществляем, дает результат», — отметил губернатор.

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