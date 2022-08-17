Более 40 новых лифтов установят в многоэтажках Химок

Капитальные ремонт провели в 200 многоквартирных домах в Химках с 2020 года. Работы в еще 115 зданиях завершат до конца 2022-го, а 42 подъезда получат новые лифты, отметил глава городского округа Дмитрий Волошин во время общегородского совещания.

«В план капитального ремонта на 2020–2022 год вошли 315 многоквартирных домов, 200 из них уже отремонтированы. Важно, чтобы при выполнении работ учитывалось мнение химчан — они лучше знают проблематику своего дома», — отметил он.

В рамках программы ремонтируют кровли, фасады, внутридомовые инженерные сети и меняют лифты.

«В 2022 году мы должны заменить лифтовое оборудование в 42 домах. Этот план уже выполнен на 97%. Осталось заменить еще четыре лифта в последнем доме», — рассказал Дмитрий Волошин.

Внутридомовые инженерные системы также отремонтируют. В план попали 173 дома, при этом 132 уже готовы. планируется, что капитальный ремонт завершат уже осенью этого года. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.

В программу попал и дом № 5 на улице Лавочкина. Сейчас там ремонтируют фасад, работы собираются доделать до конца сентября.

«Наш дом действительно преобразился. Ребята работают оперативно, качественно. Налажен контакт с руководителем — по любому вопросу можно обратиться и получить четкий ответ. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой программе, и подрядчика, и Дмитрия Владимировича [Волошина] за этот проект», — рассказала председатель дома Тамара Поляк.

Адреса многоквартирных домов Подмосковья, в которых будут производиться работы в 2022 году, опубликованы на интерактивной карте Фонда капитального ремонта, размещенной на сайте fkr-mosreg.ru.