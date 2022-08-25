Более 40 новых ярмарок провели в Подмосковье в августе

В начале текущего месяца в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья внесли изменения в перечень мест проведения ярмарок в регионе. В результате в список были добавлены 63 новых площадки.

«Ярмарки очень востребованы как у жителей Подмосковья, которые всегда ждут эти мероприятия, так и у представителей бизнеса. С момента внесения изменений, 3 августа, прошел уже почти месяц, и за это время было подано уже 42 заявки на организацию ярмарок по новым адресам», — отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Он добавил, что самое большое количество заявок на проведение новых ярмарок было подано из Щелково. По новым локациям проходили не только традиционные сельскохозяйственные, но и тематические ярмарки. Например, посвященные православным праздникам августа — Яблочному, Медовому и Ореховому Спасу. Такие ярмарки до сих пор проводятся в Воскресенске, Лыткарине, Орехово-Зуеве и других городах Подмосковья.

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