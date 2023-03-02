Подмосковье 02 марта 2023, 12:26 Более 40 новых автобусов большого класса запустили в Подмосковье

Читать 360tv в

Автопарк компании «Мострансавто» пополнился 43 комфортабельными автобусами большого класса НЕФАЗ-5299. Минтранс Подмосковья сообщил, что транспортные средства уже вышли на маршруты в девяти городских округах.

Это первые машины марки НЕФАЗ-5299 в автопарке «Мострансавто». Низкопольные автобусы общей вместимостью 105 человек вышли на маршруты с интенсивным потоком пассажиров, которые связывают область со столицей в Люберцах, Лыткарине, Одинцове и других городских округах.

Реклама

«Автопарк региона продолжает пополняться современными и комфортными автобусами. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца года на маршруты выйдут порядка 1,3 тысячи новых машин», — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

В новых автобусах есть климат-контроль, видеонаблюдение, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и другое оборудование.

«Это мощные, экономичные и удобные модели. Думаю, что они понравятся и пассажирам, и водителям нашего предприятия», — сказал генеральный директор компании «Мострансавто» Сергей Кайгородов.