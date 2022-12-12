Подмосковье

12 декабря 2022, 20:53

Более 40 населенных пунктов Подмосковья посетят специалисты по соцгазификации на этой неделе

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Офисы социальной газификации на этой неделе посетят 48 населенных пунктов Московской области. Жителям региона напоминают, что в мобильном офисе можно оформить заявку на социальную газификацию, задать вопросы и получить еще 12 социальных услуг.

Мобильные офисы будут работать в следующих населенных пунктах:

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·    Истринский городской округ: деревня Алексино, деревня Бужарово, деревня Веретенки, деревня Дуплево, деревня Новораково,

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·    городской округ Клин: деревня Скрепящево, деревня Шипулино, село Борщево,

·    городской округ Солнечногорск: деревня Баранцево,

·    город Химки,

·    Дмитровский городской округ: деревня Александрово, деревня Княжево, деревня Бирлово, поселок Су-847, село Покровское,

·    Сергиево-Посадский городской округ: село Абрамцево, село Глинково, поселок Репихово, деревня Репихово,

·    городской округ Балашиха: деревня Федурново,

·    Богородский городской округ: село Кудиново,

·    Лосино-Петровский городской округ: село Анискино, деревня Корпуса,

·    город Павловский Посад,

·    городской округ Черноголовка: село Макарово, село Ивановское, деревня Ботово, деревня Якимово,

·    городской округ Щелково: деревня Медвежьи Озера, деревня Ледово,

·    городской округ Воскресенск: деревня Исаково, деревня Ворщиково, село Михалево,

·    Коломенский городской округ: поселок Станции Непецино, село Лысцево,

·    Раменский городской округ: деревня Вялки, деревня Прудки, деревня Осеченки, деревня Толмачево, село Ильинское,

·    Рузский городской округ: деревня Марс,

·    Можайский городской округ: деревня Плесенское,

·    городской округ Кашира: деревня Тарасково,

·    городской округ Серпухов: село Липицы, городской округ Ступино: село Хатунь,

·    городской округ Чехов: деревня Завалипьево, деревня Баранцево

Узнать расписание работы мобильных офисов можно на сайте в разделе «График движения мобильных офисов».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Социальная газификация

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