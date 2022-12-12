12 декабря 2022, 20:53
Более 40 населенных пунктов Подмосковья посетят специалисты по соцгазификации на этой неделе
Офисы социальной газификации на этой неделе посетят 48 населенных пунктов Московской области. Жителям региона напоминают, что в мобильном офисе можно оформить заявку на социальную газификацию, задать вопросы и получить еще 12 социальных услуг.
Мобильные офисы будут работать в следующих населенных пунктах:
Реклама
· Истринский городской округ: деревня Алексино, деревня Бужарово, деревня Веретенки, деревня Дуплево, деревня Новораково,
Реклама
· городской округ Клин: деревня Скрепящево, деревня Шипулино, село Борщево,
· городской округ Солнечногорск: деревня Баранцево,
· город Химки,
· Дмитровский городской округ: деревня Александрово, деревня Княжево, деревня Бирлово, поселок Су-847, село Покровское,
· Сергиево-Посадский городской округ: село Абрамцево, село Глинково, поселок Репихово, деревня Репихово,
· городской округ Балашиха: деревня Федурново,
· Богородский городской округ: село Кудиново,
· Лосино-Петровский городской округ: село Анискино, деревня Корпуса,
· город Павловский Посад,
· городской округ Черноголовка: село Макарово, село Ивановское, деревня Ботово, деревня Якимово,
· городской округ Щелково: деревня Медвежьи Озера, деревня Ледово,
· городской округ Воскресенск: деревня Исаково, деревня Ворщиково, село Михалево,
· Коломенский городской округ: поселок Станции Непецино, село Лысцево,
· Раменский городской округ: деревня Вялки, деревня Прудки, деревня Осеченки, деревня Толмачево, село Ильинское,
· Рузский городской округ: деревня Марс,
· Можайский городской округ: деревня Плесенское,
· городской округ Кашира: деревня Тарасково,
· городской округ Серпухов: село Липицы, городской округ Ступино: село Хатунь,
· городской округ Чехов: деревня Завалипьево, деревня Баранцево
Узнать расписание работы мобильных офисов можно на сайте в разделе «График движения мобильных офисов».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Социальная газификация
Реклама
Реклама