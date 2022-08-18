Более 40 муралов появится на фасадах домов в Балашихе в рамках фестиваля «Культурный код»

Уже через несколько дней, 20 августа, в Балашихе стартует Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Он продлится до 17 сентября. Программа мероприятия будет очень масштабной — пройдут фестивали танцев, музыки, уличного спорта, фотографии. Также состоится концерт с участием отечественных звезд, пройдут образовательные лектории — и это далеко не полный список.

Главное — в рамках фестиваля на фасадах жилых домов в микрорайоне Железнодорожный появятся более 40 муралов. Их авторами выступят порядка 60 художников, которые приедут в Подмосковье из более чем 10 стран мира.

История фестиваля «Культурный код» началась именно в Подмосковье — впервые фестиваль прошел в 2019 году в Одинцове. Тогда художники расписали 33 фасада домов, а также трехсотметровую стену.

Это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают музеи монументального искусства под открытым небом. С 2019 года резиденты «Культурного кода» создали около 100 работ. Помимо Одинцова, в данный момент их можно увидеть в Челябинске, Казани, поселке Солнечнодольске Ставропольского края, Москве, Нижнем Новгороде и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как узнать обо всех событиях Подмосковья онлайн — на сайте welcome.mosreg.ru.