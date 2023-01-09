Подмосковье 09 января 2023, 14:59 Более 40 миллионов тонн строительного мусора вовлекли в легальный оборот в Подмосковье за год Pixabay

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Итоги 2022 года в сфере обращения со строительными отходами подвели в Минэкологии Подмосковья. Более 40 миллионов тонн такого мусора вовлекли в легальный оборот.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье провели реформу для легализации перевозок строительных отходов и запустили сервис по оформлению электронных талонов на вывоз такого мусора.

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«Прошлый год показал, что легализация отрасли идет хорошими темпами. С января по декабрь было сформировано более 1,6 миллиона талонов на общий объем отходов порядка 41 миллиона кубометров. Это подавляющее количество от общего объема», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Вместе с тем в 2022 году было вынесено 1 660 постановлений за незаконный вывоз строительных отходов. Общая сумма штрафов превысила 100 миллионов рублей.