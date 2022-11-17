Подмосковье 17 ноября 2022, 10:24 Более 40 миллионов рублей выделили на ремонт домов в Звездном Городке в 2022 году

Читать 360tv в

Еще четыре дома отремонтируют в Звездном Городке до конца декабря. На годовой план капремонта направлено 47 миллионов рублей.

Реклама

«В этом году было запланировано отремонтировать шесть многоквартирных домов в Звездном Городке. На текущий момент работы проведены по двум адресам», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Годовой план включает ремонт кровли, фасадов и инженерных систем. Работы в Звездном Городке будут продолжены.

На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 849 домов. 2,9 тысячи из них уже привели в порядок — с января в регионе заменили 728 лифтов, отреставрировали 448 фасадов, починили 926 кровель. Реализация программы капремонта продолжается.

«Трехлетний план предусматривает ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.