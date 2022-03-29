Более 40 миллионов рублей переплат за отопление вернут жителям Красногорска

Более 40 миллионов рублей переплат за отопление должно вернуть ООО «ТеплоВодоСнабжение» жителям Красногорска по требованию Госжилинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организацию обязали произвести перерасчет начислений за отопление собственникам 34 домов в микрорайоне Павшинская Пойма. Речь идет о корректировке начислений за 2021 год и сумме, превышающей 40 миллионов рублей, уточнила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

До конца апреля Госжилинспекция потребовала вернуть жителям Павшинской Поймы 40 миллионов 495 тысяч 103 рубля 84 копейки. Такую сумму доначислила собственникам ООО «ТВС» при проведении корректировки платы за отопление в 2021 году.

Жители обратились в Госжилинспекцию. Инспекторы проверили документы, предоставленные ООО «ТВС», и выяснили, что расчеты производились с нарушениями: некорректно учитывались показания ОДПУ за прошлый год. Результатом этой ошибки стало завышение платы за коммунальную услугу.

После проверки надзорное ведомство потребовала от ООО «ТВС» произвести перерасчет корректировки и вернуть жителям неправомерно начисленные средства.