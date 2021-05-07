Более 40 мест воинской славы привели в порядок в лесах Подмосковья

На землях лесного фонда Подмосковья лесничие привели в порядок более 40 мест воинской славы. Они занимаются этим ежегодно: благоустраивают мемориалы, аллеи славы, воинские захоронения и братские могилы.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

«Время неумолимо. С каждым годом ряды ветеранов становятся малочисленнее. Мы стараемся оказать им помощь, и уделяем нашим дедушкам и бабушкам внимание, особенно накануне 9 Мая», — отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин отметил, что сотрудники многих лесничеств Комитета лесного хозяйства Подмосковья взяли шефство над ветеранами войны и тружениками тыла, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Казимир добавила, что лесничие традиционно поздравляют ветеранов с праздниками, а также помогают им в быт: привозят дрова и питьевую воду, отвозят в медицинские учреждения и церкви, а также выполняют различные хозяйственные работы, с которыми трудно справиться пожилым людям.

Казимир подчеркнула, что следить за состоянием мест памяти воинской славы очень важно.

На сегодняшний день на землях лесного фонда приведено в порядок более 40 мест воинской славы. Каждое из них — это история людей, вставших на защиту нашей Родины. Это наша память, которую мы обязаны хранить для будущих поколения», — подчеркнула она.