Подмосковье 21 февраля 2023, 14:41 Более 40 мероприятий проведут на Масленицу в Химках

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Праздничную программу с концертами, хороводами и угощениями подготовили на Масленицу для жителей и гостей Химок. Всего в округе проведут более 40 мероприятий.

Народные гуляния будут идти всю неделю — с 20 по 26 февраля — в микрорайонах Сходня, Новые Химки, Подрезково, Левобережном, в поселениях Луневское и Кутузовское. За это время в округе планируют испечь более 15 тысяч блинов и угостить ими жителей.

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«Приглашаю всех химчан и гостей города на широкие народные гуляния в честь проводов зимы — 26 февраля в 12:00 в парках „Дубки“, „Подрезково“, „Экоберег“ и парке имени Величко проведем тематические мероприятия, угостим всех желающих вкусными блинами и горячим чаем», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Центральной площадкой Масленицы станет парк «Дубки». Там 26 февраля в 12:00 пройдет большой концерт, выставка народных промыслов, историческая реконструкция с элементами сценического боя и славянского быта. Детей и взрослых ждут конкурсы и мастер-классы.

Для жителей поселений Луневское и Кутузовское праздник пройдет у спортивного стадиона «Лунево». Там запланирован концерт с участием творческих коллективов, анимационные программы для детей и спортивные соревнования.

Жители Сходни отметят Масленицу 25 февраля в парке «Лукоморье». Начало мероприятий в 14:00. В программе — конкурсы с призами, ярмарка мастеров, мастер-классы для детей и взрослых, вкусные блины с оригинальными и традиционными начинками. А в парке имени Величко 26 февраля в 12:00 пройдет концерт с участием творческих коллективов округа.

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