Подмосковье 09 июня 2023, 14:43 Более 40 мероприятий проведут на День России в Химках

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Концерты, мастер-классы и интерактивные программы проведут в Химках 12 июня, в День России. Одной из центральных площадок станет сквер имени Марии Рубцовой, где в 12:00 стартует праздничная программа с участием профессиональных артистов.

Для гостей подготовили тематические площадки с мастер-классами и интерактивными сценками. В сквере можно будет попробовать национальные блюда народов России и узнать больше о кулинарных традициях разных регионов.

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В сквере «Юбилейный» в 11:00 стартует велопробег, участвовать в котором можно бесплатно. Мероприятие пройдет в рамках акции «Я люблю тебя, Россия» и проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

В парках «Дубки», «Экоберег», «Подрезково» и Величко праздничная программа начнется в 13:00. Вместе с концертами здесь проведут традиционную выставку ретро-автомобилей и физкультурную программу. Волонтеры раздадут в подарок ленточки с триколором.

В химкинских школах и детских садах тоже отметят День России. Патриотические акции уже проводятся для дошколят и ребят, которые посещают дневные летние лагеря. Для них подготовили мастер-классы, концерты и спортивные мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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