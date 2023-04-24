24 апреля 2023, 10:17
Более 40 мемориалов и памятников в Воскресенске очистят и облагородят ко Дню Победы
Подготовка ко Дню Победы идет в Воскресенске. Коммунальщики приведут в порядок территории 42 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.
Порядок наводят как на городских мемориалах, так и в сельских населенных пунктах. Коммунальным службам помогают волонтеры и юнармейцы. Они убирают мусор и старую листву, моют памятники и плиточное покрытие, красят ограждения, сажают газон, цветы и деревья.
На территории каждого памятника установлен индивидуальный перечень работ, которые выполнят к 9 Мая.
Масштабное обновление ждет обелиск на Советской улице в поселке Хорлово. Там заменят бордюр, уложат плитку и установят гранитные плиты вместо старой стелы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Воскресенск
Реклама
Реклама