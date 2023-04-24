Подмосковье 24 апреля 2023, 10:17 Более 40 мемориалов и памятников в Воскресенске очистят и облагородят ко Дню Победы

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Подготовка ко Дню Победы идет в Воскресенске. Коммунальщики приведут в порядок территории 42 памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Порядок наводят как на городских мемориалах, так и в сельских населенных пунктах. Коммунальным службам помогают волонтеры и юнармейцы. Они убирают мусор и старую листву, моют памятники и плиточное покрытие, красят ограждения, сажают газон, цветы и деревья.

На территории каждого памятника установлен индивидуальный перечень работ, которые выполнят к 9 Мая.

Масштабное обновление ждет обелиск на Советской улице в поселке Хорлово. Там заменят бордюр, уложат плитку и установят гранитные плиты вместо старой стелы.

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