Подмосковье 20 февраля 2024, 17:54 Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за сутки ГУСТ Московской области

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ГУСТ Московской области контролирует содержание контейнерных площадок. Только за сутки в Подмосковье привели в порядок более 40 объектов — проверили своевременность уборки и доступность подъезда к бакам.

В ГУСТ МО уточнили, что жителям следует быть внимательными и не оставлять автомобили в узких проездах или вблизи контейнерных площадок — это создает трудности для проезда спецтехники.

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Жители Московской области могут обратиться по всем вопросам содержания общественных пространств напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов находятся на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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