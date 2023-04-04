Подмосковье 04 апреля 2023, 09:22 Более 40 команд приняли участие в семейных соревнованиях в Ногинске

Читать 360tv в

Семейные соревнования «Мое здоровье — мое достояние» прошли в спортивном комплексе «Знамя» в Ногинске. Участие в них приняли 45 семей из восточных округов Подмосковья и команда из Донецкой народной республики.

Перед началом соревнований для детей и их родителей провели спортивную разминку. Четыре эстафеты прошли в формате веселых стартов. Болельщики с плакатами на трибунах поддерживали команды кричалками.

Семейные соревнования «Мое здоровье — мое достояние» проходят в Богородском округе уже в 17-й раз. Дети, родители и педагоги активно к ним готовятся и участвуют в школьном этапе соревнований, на котором отбирают лучшие команды.

«Самое ценное у человека — это семья. А основа здоровой и благополучной семьи — взаимопонимание и поддержка. Эти соревнования как раз подчеркивают и воспитывают такие чувства», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Выиграла соревнования семья Ивахно из Ногинска, представлявшая Ломоносовский лицей. Победители получили грамоты и медали, баскетбольный мяч и велосипед, телевизор и самый главный приз — переходящий кубок.

Все участники соревнований получили грамоты, памятные призы и сладкие подарки. Еще более 10 семей отметили за победы в разных номинациях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».