Более 40 км дорог отремонтировали в Одинцове. Жители их выбрали сами

В Одинцовском городском округе завершен ремонт дорог. Работы выполнили в Одинцове, Кубинке, Звенигороде и Успенском, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Всего в городском округе отремонтировали 40 километров дорог — это 31 участок. Часть из них выбрали жители на портале «Добродел».

«Каждый год мы проводим масштабную работу по ремонту дорог. Это не только замена дорожного полотна на центральных улицах, но и в сельских поселениях. Также отдельное внимание мы уделяем внутриквартальным дорогам. Очень важно, что наши жители активно принимают участие в выборе участков, нуждающихся в ремонте», — отметил Андрей Иванов.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, жители Одинцова положительно оценивают работу портала. «Когда я узнал о голосовании, если честно, особо не надеялся, что наша дорога попадет в план ремонта. Но решил попробовать. Проголосовал сам, рассказал соседям, так и набралось достаточное количество голосов. Узнал, что наш участок попал в план ремонта, очень обрадовался. Сейчас у нас хороший, ровный асфальт», — рассказал Сергей, житель деревни Подлипки.

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В Подмосковье уже на 99% выполнен план по ремонту дорог. Работы провели на 1,9 тысячи региональных и муниципальных дорогах, их общая протяженность — 2,3 тысячи километров. 700 километров отремонтировали благодаря голосованию на портале «Добродел».