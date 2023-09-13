Подмосковье 13 сентября 2023, 12:50 Более 40 километров высокоинтенсивных трасс отремонтировали в Подмосковье за сезон Минтранс Подмосковья

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Более 40 километров покрытия на высокоинтенсивных региональных дорогах привели в порядок в Подмосковье в этом ремонтном сезоне. Работы выполнили в десяти округах.

«Качество покрытия на высокоинтенсивных шоссе важно для безопасного и комфортного движения, так как они являются выездами на федеральные трассы, а также связывают населенные пункты. Поэтому мы поддерживаем наши вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В этом сезоне в Чехове покрытие обновили на Старосимферопольском шоссе, в Орехово-Зуеве и Егорьевске — на Егорьевском шоссе, в Солнечногорске отремонтировали участок Пятницкого шоссе. Помимо этого, в планах — отремонтировать Можайское шоссе, а также Носовихинское шоссе в Раменском.

Новый участок трассы М-12 «Восток» торжественно открыли 8 сентября. Автомобильная дорога длиной 415 километров теперь связывает четыре региона — Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Старт движению по ней дали президент Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и мэр Сергей Собянин.

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