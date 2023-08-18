Подмосковье 18 августа 2023, 14:25 Более 40 километров новых электросетей проложили в Солнечногорске с 2020 года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Обновление системы уличного освещения активно проводят в Солнечногорске в последние три года. Так, с 2020 года в округе проложили 45 километров новых сетей и заменили около 15 тысяч светильников на светодиодные.

Масштабные работы ведутся в Солнечногорске по концессионному соглашению с компанией «БЛ Инжиниринг» с 2020 года. В рамках этого специалисты установили 1,5 тысячи новых опор и 1,5 тысячи новых светильников, смонтировали 147 шкафов управления освещением. Так, только в 2022 году в округе обновили 598 светильников.

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Сейчас завершают восстановление уличного освещения у дома № 53 в корпусах 1, 2, 3 и 4 на улице Военный городок в Солнечногорске. Там к концу августа заменят 74 старых светильника на светодиодные.

«Экономия электроэнергии от реализации проекта составит порядка 60%, что позволит значительно снизить затраты на освещение в Солнечногорске. Таким образом, округ получает светлые улицы и дворы, а сэкономленные средства можно будет перенаправить, например, на благоустройство», — рассказала руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.

Сообщить о неработающих фонарях в Солнечногорске можно по телефону сервисного центра: 8 (905) 745-62-56.

Напомним, областной проект «Светлый город» стартовал в Подмосковье в 2017 году. До конца 2023-го в регионе проложат более 200 километров линий наружного освещения, установят фонари на 152 улицах, в пяти скверах и 16 дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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