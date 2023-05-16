Подмосковье 16 мая 2023, 14:09 Более 40 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

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Акция «Экодвор» прошла в поселке Поварово. Жители собрали более 40 килограммов вторсырья — макулатуру, пластик, батарейки и крышечки для благотворительного фонда.

Участники могли сыграть в экологичный пинг-понг, поучаствовать в бесплатной книжной «Дармарке» и экологической викторине, а также узнать на выставке «ЭкоБыт», чем можно заменить одноразовые вещи и что делают из вторсырья.

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«Главная цель таких акций — не только собрать вторсырье, но и объяснить людям, как вести экологичный образ жизни», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Мероприятие организовали центр «Подсолнух» и молодежный парламент городского округа Солнечногорск при поддержке муниципальных депутатов, регионального оператора «ЭкоПромСервис», благотворительного проекта «Соседи снизу» и казачьего общества «Ермак».

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