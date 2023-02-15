Подмосковье 15 февраля 2023, 14:48 Более 40 ярмарок пройдет в Подмосковье в Масленицу

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В масленичную неделю, с 20 по 26 февраля, в Подмосковье пройдет 43 ярмарки. Они будут посвящены празднику проводов зимы, а также Дню защитника Отечества.

«В феврале в регионе запланировано 25 ярмарок, посвященных Масленице, еще более десятка — посвящены 23 Февраля», — сообщил курирующий Минсельзозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В некоторых округах состоятся традиционные ярмарки «Товары регионов России». Там будет представлена фермерская продукция со всей страны. Всего в феврале в Подмосковье пройдут 162 тематические ярмарки, из них 80 сезонных и еще 82 — выходного дня.

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Предполагается, что в Масленицу наибольшей популярностью будет пользоваться молочная продукция, а также всевозможные начинки для блинов. Ознакомиться с датой и местом проведения ярмарок все желающие могут на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».

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