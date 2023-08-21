Подмосковье 21 августа 2023, 23:41 Более 40 издательств поучаствуют в яблочно-книжном фестивале в Коломне ТАСС

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В Коломне пройдет Международный яблочно-книжный фестиваль. В мероприятии поучаствуют более 40 ведущих издательств страны. По случаю проведения фестиваля в ТАСС состоится пресс-конференция 24 августа в 15:00.

Мероприятие состоится 2 и 3 сентября.

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«Гостей ждет книжный маркет с широким выбором новинок и бестселлеров, лучшие детские издательства и программа мероприятий для детей, встречи с писателями в литературной студии, спектакли и перформансы в городской среде, концерты на сцене, в скверах и на набережной, фестивальная кухня и „городской обед“, фермерский рынок», — сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

На пресс-конференции выступят замминистра Павел Родин, замглавы округа Лариса Лунькова, креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина и другие. Встреча будет очной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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