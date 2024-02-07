Подмосковье 07 февраля 2024, 15:41 Более 40 инвестпроектов запланировали реализовать в Химках в течение трех лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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За три года в Химках планируют реализовать 42 инвестиционных проекта. Это позволит создать более пяти тысяч новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций составит более 23 миллиардов рублей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В районе планируют реализовать такие крупные проекты, как: производство материалов для медицинских целей «Клинипак», промышленный кластер «Технопарк», и производство хлебобулочных и кондитерских изделий «Солнечная долина».

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За прошлый год в городском округе было завершено 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей.

«Цифровизация услуг также играет немаловажную роль. Упрощение процедур позволят инвесторам быстрее приступать к реализации проектов. Например, потенциальный инвестор может подобрать подходящий земельный участок, ознакомиться с основными условиями и подать заявку на инвестиционном портале Московской области», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Химок Егор Ченюк.

Напомним, что портале госуслуг Подмосковья была улучшена услуга по предоставлению земельных участков без проведения аукционов. Это облегчило процесс реализации крупных инвестиционных проектов, а также размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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