Более 40 дворов благоустроят в Одинцовском округе в 2020 году

В 2020 году в программу комплексного благоустройства дворов в Одинцовском городском округе вошли 45 территорий. Они были выбраны путем голосования жителей на портале «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Перечень дворов, которые преобразятся в рамках региональной программы в 2020 году, уже составлен. Любой житель Одинцовского округа мог принять участие в голосовании на портале «Добродел», которое проходило с 5 по 25 августа. По его результатам в программу вошли 45 дворов муниципалитета, из которых три расположены в территориальном управлении Голицыно — две на улице Советская и одна в поселке НИИ Радио.

В региональную программу комплексного благоустройства дворовых территорий на 2020 год вошли дворы, расположенные по адресам:

1. Одинцово, Садовая улица, д. 12, 14; Молодежная улица, д. 1, 3

2. Одинцово, улица Маршала Жукова, д. 1, 1А, 3, 5, 7 к.1, 7 к.2; Садовая улица, д. 16, 18

3. Одинцово, улица Маршала Бирюзова, д. 2, 2А, 4, 6, 8; Северная улица, д. 54, 62 к.1, 62 к.2, 64

4. Одинцово, Северная улица, д. 46, 48, 50, 52; бульвар Любы Новосёловой, д. 1 к.1, 1 к.2, 3 к.1, 3 к.2

5. Одинцово, улица Свободы, д. 2, 4; Можайское шоссе, д. 22; Вокзальная улица, д. 1,3

6. Одинцово, улица Маршала Неделина, д. 5, 7, 7А, 9, 13, 15

7. Одинцово, Сосновая улица, д. 30, 32, 34

8. Одинцово, Кутузовская улица, д. 2, 4, 4А

9. Одинцово, улица Маршала Бирюзова, д. 10 к.1, 10 к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24 к. 2

10. Одинцово, улица Маршала Толубко, д. 1; Вокзальная улица, д. 39, 39Б: Можайское шоссе, д. 80, 82, 84, 86, 88, 90

11. Большие Вяземы, улица Школьный поселок, д. 7

12. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 1

13. Городок-17, д. 22/1

14. Голицыно, Советская улица, д. 52 к. 11 и д. 52 к. 8, д. 52 к. 9

15. Голицыно, Советская улица, д. 56 к.1 и 54 к.2

16. Голицыно, поселок НИИ Радио

17. поселок в/ч №51916, Кобяково, д. 46-52, 35, 38, 39.

18. Горки-2, д. 29-31, 33, 41

19. Горки-10, д. 16-18

20. Заречье, Заречная улица, д. 11, 13, 19, 21

21. Звенигород, микрорайон Супонево, д. 4-7

22. Звенигород, Спортивная улица, д. 12, 12/1

23. Звенигород, Садовая улица, д. 2

24. Звенигород, поезд Ветеранов, д. 10 к.3,4

25. Звенигород, микрорайон Южный, Радужная улица, д. 6

26. Звенигород, микрорайон Южный, Радужная улица, д. 21

27. Звенигород, улица Некрасова, д. 29

28. Звенигород, улица Маяковского, д. 9

29. Дютьково, 4, 6 (поселок МПС)

30. Кубинка-8, д. 4-16

31. Кубинка-10, д. 13-24

32. Лесной городок, улица Энергетиков, д. 2, 3, 5

33. ВНИИССОК, улица Дружбы, д. 1, 5, 7; Рябиновая улица, д. 1, 3

34. ВНИИССОК, улица Дружбы, д. 19, 21, 23, 25, 27; Рябиновая улица, д. 6-10

35. Саввинская Слобода, Юбилейная улица, д. 11, 19, 25, 26, 47, 48, 68, 70

36. Старый Городок, Заводская улица, д. 11, 14-19; улица Октября, д. 1,2

37. поселок санатория имени Герцена, д. 10-17

38. Новоивановское, улица Калинина, д. 14; улица Агрохимиков, д. 2, 3, 5; улица Мичурина, д. 11, 13.

39. Назарьево, д. 4-20

40. поселок Сосны, д. 19

41. Часцовское, поселок ПМС-4, д. 1-4

42. Усово-Тупик, д. 1, 3-5, 10, 13

43. поселок Барвиха, д. 16, 17, 25-28, 32-34

44. Юдино, Красная улица, д. 20-22

45. Жаворонки, 7-я Советская улица, д. 41.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

В этом году в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий в Голицыне обустроили три двора: на Бульваре генерала Ремезова, на улице Советской, в Молодежном проезде и на Пролетарском проспекте установили детские игровые комплексы, песочницы, качели, карусели, урны, скамейки и ограждение.

Игровой комплекс, расположенный рядом с Голицынской школой № 1, сделан по уникальному проекту в форме маяка, а расположенная по соседству новая спортивная площадка делает объект привлекательным для детей разного возраста.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов напомнил, что в башню детского игрового комплекса «Маяк» на Пролетарском проспекте в Голицыне встроена солнечная батарея, и за ее счет башня светится в вечерние часы.

«Такой детской площадки нет больше ни в одном муниципалитете Подмосковья. По соседству расположилась новая спортивная площадка — для ребят постарше. Заниматься там физкультурой могут и ученики голицынской школы № 1», — отметил Андрей Иванов.

Капитальный ремонт спортивной площадки был проведен на основании обращений жителей. Заменили ограждение и резиновое покрытие, установили новые футбольные ворота и нанесли разметку.

Ученик голицынской школы № 1 Андрей Гольцов увлекается разными видами спорта, но самый любимый — футбол.

«Площадку очень ждали. У старой забор был низкий, мяч вылетал постоянно. Сетка была некрепкой, все рвалось. Новая площадка хорошая: резиновая, забор высокий, мяч редко вылетает. То, что она полностью железная, хорошо. Сетки нет, а значит, рваться нечему. И то, что площадку закрывают, хорошо — чтобы ее не портили», — поделился впечатлениями Андрей Гольцов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Областная программа включает в себя семь обязательных элементов благоустройства: детские площадки, озеленение, освещение, установку лавочек, урн, информационного стенда, а также контейнерной площадки для мусора и организацию парковочных карманов.