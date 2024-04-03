Подмосковье 03 апреля 2024, 15:10 Более 40 дорог отремонтируют в Истре в 2024 году Unsplash

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Ремонт десяти региональных и 33 муниципальных дорог запланировали в Истре на 2024 год. В адресный перечень вошли в том числе объекты, которые просили отремонтировать сами жители.

Ремонт автомобильных дорог проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Истра.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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