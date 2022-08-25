Более 40 дорог для будущих МЦД отремонтировали в Подмосковье

Власти Московской области запланировали ремонт 50 дорог, ведущих к 20 железнодорожным станциям в Химках, Одинцове, Балашихе, Раменском, Наро-Фоминске, Жуковском и Люберцах. Работы завершены на 42 объектах, сообщили в Минтрансе региона.

«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров уже сейчас идут работы по ремонту и обустройству дорог к железнодорожным станциям, которые войдут в состав будущих МЦД-3 и МЦД-4», — рассказала замглавы правительства Подмосковья Анна Кротова.

По ее словам, речь идет не только о ремонте дорожного покрытия, но и о реконструкции тротуаров, обустройстве парковок и разворотных площадок для общественного транспорта. Все работы завершат осенью.

Полностью отремонтированы улицы 1-я Первомайская и Октябрьская, они ведут к станциям, которые войдут в состав МЦД-3. Дорожное покрытие обновлено на улицах Железнодорожная, Черная Дорога, Чкалова — на подъездах к станциям МЦД-4.

Обустроены тротуары на участке от улицы Кооперативной до Приозерной, а также на улице Инициативной. Кроме того, организованы две парковки в Жуковском и Одинцове.