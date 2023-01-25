Подмосковье 25 января 2023, 18:54 Более 40 домов капитально отремонтировали в Мытищах в 2022 году

Читать 360tv в

В Мытищах в 2022 году отремонтировали 45 многоквартирных домов. В рамках работ заменили кровли в четырех домах, привели в порядок фасады семи зданий, обновили инженерные системы на 22 объектах, а также заменили 45 лифтов в 13 МКД. Всего в Подмосковье за год капитально отремонтировали 3,8 тысячи домов.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, с 2014 года на территории Московской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется самая масштабная по объему программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в России. За это время в регионе привели в порядок 16 тысяч домов.

Реклама

«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта производится ремонт фасадов, кровель, замена внутренних инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов, устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью меняется устаревшее лифтовое оборудование», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подход к капремонту многоэтажек в Подмосковье максимально комплексный. По его словам, именно это позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады, а также обращать внимание на то, что происходит во дворе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».