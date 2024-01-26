Подмосковье 26 января 2024, 09:59 Более 40 дольщиков получили ключи от квартир в ЖК «Можайский» Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

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Ключи от квартир в ЖК «Можайский» получила уже 41 семья. Подписание финальных документов с дольщиками продолжается, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В ближайшее время новоселье в ЖК «Можайский» справят все 128 дольщиков.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

Жилой комплекс начинали строить компании «Ниса» и «Новострой» в 2013 году. Но, в связи с финансовым трудностями инвесторов, работы на объекте остановились. В 2021 году дом передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области и строительство возобновилось. Сейчас дом полностью достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

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