Подмосковье 22 апреля 2023, 16:51 Более 40 человек поучаствовали в турнире по стрельбе из пневматической винтовки в Серебряных Прудах

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В Серебряных Прудах прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки. В соревнованиях поучаствовали более 40 школьников. Турнир посвятили памяти старшего прапорщика Олега Шурыгина, который погиб в зоне СВО в апреле 2022 года.

Олег участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирийско-арабских республиках. В ходе выполнения боевого задания старший прапорщик получил смертельное ранение. При этом росгвардеец уничтожил несколько противников и не позволил врагу пройти в тыл к российским военным. Наград у Олега Шурыгина было много. Самый высокий знак отличия — орден Мужества — старший прапорщик получил посмертно.

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«Парень был очень настойчивый, целеустремленный, и год назад ровно 20 апреля 2022 в звании старшего прапорщика при выполнении специального военного задания он героически погиб», — сообщил глава округа Олег Павлихин.

Каждому стрелку выдали по восемь патронов. Игроки имели право на три пробных выстрела, остальные пойдут в зачет. Участникам было необходимо попасть в мишень с 10 метров.

В турнире разыграли восемь комплектов наград. Победителей определяли в личном и командном зачетах.

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