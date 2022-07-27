Более 4 тысяч жителей Подмосковья воспользовались онлайн-услугами БТИ с начала года

Заказать технический паспорт, провести акт обследования или получить справку о собственности. Эти и другие онлайн-услуги подмосковного БТИ жители стали оформлять в два раза чаще.

«Московское областное БТИ предоставляет 28 услуг, семь из которых жители могут получить онлайн. Мы постоянно стремимся сделать так, чтобы их получение было понятным, быстрым и удобным для наших клиентов. Поэтому цифровизация услуг МОБТИ — наш безусловный приоритет», — рассказала генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

Онлайн-услуги пользуются популярностью у жителей Подмосковья. С января 4,2 тысячи человек воспользовались этими сервисами БТИ, что почти в два раза больше показателей прошлого года.

В настоящий момент жителям доступны следующие онлайн-услуги БТИ: технический план; технический паспорт; справка об инвентаризационной стоимости; акт обследования; вынос в натуру границ земельного участка; справка о собственности до 1998 года; копия технического паспорта.

Чаще всего заказывают справку о собственности до 1998 года — с начала года этой услугой воспользовались более трех тысяч жителей Подмосковья.