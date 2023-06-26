Подмосковье 26 июня 2023, 12:53 Более 4 тысяч вопросов ЖКХ решили в Подмосковье с помощью ЦУР за неделю Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Московской области обрабатывает запросы жителей через Центр управления регионом. Так, за неделю в ЦУР поступило 6,1 тысячи заявок, более 4 тысяч из которых уже закрыли.

Больше всего вопросов решили в 15 округах. В пятерку лидеров по темпам снижения заявок вошли Талдомский округ, Зарайск, Павловский Посад, Лотошино и Лыткарино. Кроме того, за это время не поступило ни одной жалобы из Власихи и Восхода.

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Чаще всего жители обращались по вопросам уборки подъездов, устранения неисправности лифтов и восстановления освещения в подъездах.

Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Заявку возьмут в работу в течение суток, а качество проведенных работ согласует сам заявитель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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