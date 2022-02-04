Более 4 тысяч участников клуба «Активное долголетие» посетили предприятия народных промыслов в Подмосковье в 2021 году

Предприятия народных художественных промыслов Московской области с экскурсиями посетили свыше четырех тысяч участников клуба «Активное долголетие» в 2021 году. Об этом сообщили в региональном комитете по туризму.

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В экскурсионную программу включено восемь подмосковных предприятий народных промыслов. Среди них — Дулевский фарфоровый завод, Павловопосадская платочная мануфактура, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Гжельский завод, Жостовская фабрика художественной росписи.

Участниками губернаторского проекта «Активное долголетие» являются более 100 тысяч пожилых жителей Московской области.

Ранее сообщалось, что в прошлом году на экскурсиях по достопримечательностям Подмосковья побывали около 41 тысячи участников проекта.