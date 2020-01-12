Более 4 тысяч тротуаров очистили от снега в Подмосковье за сутки
Во время снегопада, который прошел в московском регионе вчера, выпало около 20% месячной нормы осадков. Дорожные службы Подмосковья в ночь с 11 на 12 января работали в усиленном режиме.
Всего на работы по уборке дворовых и других общественных территорий вышли 21 073 дворников и 1193 единиц спецтехники. Вывезено 1 947 кубометров снега. По данным Минблага Подмосковья за 11 января, всего выдано 18 945 заданий, выполнено 12 702 задания (67%).
Среди лучших муниципалитетов, где активнее справились с уборкой снега дворовых и других общественных территорий, отметили городские округа Власиха, Шаховская, Дзержинский, Серебряные Пруды и Истра.
В столичном регионе продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы до 14 января. Об этом сообщается на прогностической карте Гидрометцентра.
ГУ МЧС РФ по Московской области напоминает жителям, что в случае необходимости можно обратиться за помощью по телефону доверия: 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного — 101.
Ранее подмосковных водителей призвали соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки из-за гололеда. При возможности, лучше отказаться от поездок на личном автотранспорте.