Более 4 тысяч тротуаров очистили от снега в Подмосковье за сутки

За сутки в Московской области очистили от снега 4374 тротуаров и 4227 проездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Во время снегопада, который прошел в московском регионе вчера, выпало около 20% месячной нормы осадков. Дорожные службы Подмосковья в ночь с 11 на 12 января работали в усиленном режиме.

Всего на работы по уборке дворовых и других общественных территорий вышли 21 073 дворников и 1193 единиц спецтехники. Вывезено 1 947 кубометров снега. По данным Минблага Подмосковья за 11 января, всего выдано 18 945 заданий, выполнено 12 702 задания (67%).

Среди лучших муниципалитетов, где активнее справились с уборкой снега дворовых и других общественных территорий, отметили городские округа Власиха, Шаховская, Дзержинский, Серебряные Пруды и Истра.

В столичном регионе продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы до 14 января. Об этом сообщается на прогностической карте Гидрометцентра.

ГУ МЧС РФ по Московской области напоминает жителям, что в случае необходимости можно обратиться за помощью по телефону доверия: 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного — 101.

Ранее подмосковных водителей призвали соблюдать скоростной режим и обращать внимание на знаки из-за гололеда. При возможности, лучше отказаться от поездок на личном автотранспорте.