Подмосковье 24 апреля 2023, 15:04 Более 4 тысяч тонн асфальта уложат на новом съезде с Володарского шоссе в Ленинском округе Минтранс Подмосковья

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Новый двухполосный съезд с Володарского шоссе на автодорогу А-105 начали асфальтировать в Ленинском округе. В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что реализация проекта ведется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и по просьбам жителей.

«Предстоит уложить 4,2 тысячи тонн асфальта, затем рабочие приступят к нанесению дорожной разметки, устройству барьерного ограждения и установке дорожных знаков. Открыть движение планируется в мае», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Съезд улучшит дорожную ситуацию и позволит сократить время в пути до Москвы с одного часа до 20 минут.