Более 4 тысяч «Стрелок-Троек» купили в Подмосковье с начала года

Более 4,3 тысячи карт и брелоков-карт «Стрелка-Тройка» было куплено в почтовых отделениях Московской области с начала этого года. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Почта России».

В прошлом году горожане приобрели около 56 тысяч единых транспортных карт «Стрелка-Тройка». Пополнить проездной можно во время оплаты покупок или отправки посылок.

С помощью карты «Стрелка-Тройка» можно оплачивать все виды московского и подмосковного общественного транспорта. Также на нее можно записать абонементы для проезда на пригородных электричках.

Картой может пользоваться несколько человек по очереди. Максимальная сумма пополнения — пять тысяч рублей. Сам проездной можно приобрести по залоговой стоимости 80 рублей. Эта сумма вернется, если сдать ее в любой подмосковный МФЦ. Но брелок вернуть нельзя. Его стоимость составляет 350 рублей.

В Подмосковье проезд на автобусах при оплате картой «Стрелка» стоит 36 рублей 74 копейки в городском сообщении. Стоимость билета в пригородном сообщении составит 36 рублей 74 копеек плюс 4,64 — 4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра (с 1 по 10 поездку).