Подмосковье 24 апреля 2023, 17:00 Более 4 тысяч сотрудников транспортных компаний Подмосковья приняли участие в субботнике Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Около 4,5 тысячи сотрудников транспортных компаний Московской области приняли участие во всероссийском субботнике. Территории в разных округах региона приводили в порядок сотрудники «Мосавтодора», «Лабрадора», «Мострансавто», ЦБДД и АПИ, Дирекции дорожного строительства, а также сотрудники железнодорожного комплекса.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик заявил, что общими усилиями удалось провести уборку на дорогах, остановках, автостанциях, автовокзалах и других общественных местах.

Реклама

«Субботник позволил нам комплексно и масштабно привести в порядок дорожно-транспортную сеть и общественные пространства, что сделало комфортнее поездки жителей и гостей Подмосковья», — заключил Гержик.

Так, например, сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона присоединились к сбору листвы и мусора в Ленинском округе и в Егорьевске. Работники «Мострансавто» убирались на подведомственных автовокзалах и автостанциях, приводили в порядок прилегающие территории.

Ранее Андрей Воробьев назвал прошедший в Подмосковье субботник приоритетной задачей. Он подчеркнул, что четко выработанный алгоритм работ по уборке территорий остается важным аспектом для региональных сил и властей муниципалитетов.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».