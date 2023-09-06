Подмосковье 06 сентября 2023, 17:55 Более 4 тысяч самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье с начала года МИО МО

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С начала года в Московской области выявили свыше четырех тысяч случаев самозахватов земельных участков. Всего за восемь месяцев инспекторы осмотрели 219 тысяч территорий.

«Что такое самозахват — это нарушение границ, и, для того чтобы это определить, инспекторы сравнивают фактические границы участков и границы тех, которые указаны в реестре недвижимости», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Жители Подмосковья могут увеличить размер земельного участка законно. Это можно сделать онлайн на портале госуслуг. Помимо этого, рассчитать стоимость прирезаемой части земли можно с помощью Telegram-бота.

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