Подмосковье 17 ноября 2022, 20:34 Более 4 тысяч рабочих мест появится в новом фармацевтическом комплексе в Солнечногорске

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В Солнечногорске появится новый производственно-логистический комплекс на территории индустриального парка «Есипово». Он разместится на площади порядка 330 тысяч квадратных метров. В комплекс войдут сразу шесть зданий, в том числе склад, мастерская по ремонту автомобилей, КПП и другие.

«Комплекс состоит из шести зданий, включая производственно-складской корпус, склад, авторемонтную мастерскую и КПП, общая площадь которых составляет почти 170 тысяч квадратных метров. Реализация такого масштабного проекта позволит создать почти 4 тысячи рабочих мест», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Ожидается, что само строительство начнется в 2023 году, склад будет построен уже к 2026 году. Построят также помещения общественного назначения, которые будут использоваться для самих сотрудников комплекса. При строительстве будет учитываться то, что на самом участке имеется значительный перепад высот. Для отделки здания планируется применить сэндвич-панели, бетон, алюминий и стемалит.

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