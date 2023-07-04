Подмосковье 04 июля 2023, 11:18 Более 4 тысяч предпринимателей смогут воспользоваться новыми мерами поддержки в Лобне

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Свыше четырех тысяч представителей малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новыми мерами поддержки в Лобне. Их анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С помощью сервиса на инвестиционном портале Московской области предприниматели смогут выбрать место для бизнеса по программе «Помещение за 1 рубль». Там же будет представлена информация о состоянии помещения с фото и техническими сведениями.

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«От того, насколько комфортны, удобны, адекватны меры поддержки и сопровождения, которые мы оказываем, мы видим соответствующую отдачу. Как по занятости, так и по налоговым поступлениям. Будем продолжать оказывать всяческую помощь», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ставка для объектов в аварийном состоянии составит 1 рубль в год за квадратный метр. Предприниматели будут обязаны провести капремонт в течение полутора лет или реконструкцию помещения за три года. Для объектов в удовлетворительном состоянии ставка будет равна налогу на имущество — 2% от кадастровой стоимости.

«У нас в Лобне зарегистрировано 4162 предприятия малого и среднего бизнеса. Сейчас проводим ревизию помещений, для того чтобы обеспечить нашим предпринимателям возможность воспользоваться новой мерой поддержки», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ранее в Подмосковье были разработаны программа развития импортозамещения и меры поддержки бизнеса, в том числе программа «Земля за 1 рубль». Арендовать землю по ставке 1 рубль в год без торгов сроком на три года могут предприниматели в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий и в других сферах.

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